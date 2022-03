Perugia, martedì da incubo al Rigamonti: Grifo beffato dal Brescia negli ultimi minuti (2-1)

BRESCIA-PERUGIA 2-1 (0-1)

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Karacic, 6 Adorni (1′ st 29 Pajac), 8 Palacio, 9 Moreo, 14 Mangraviti, 15 Cistana (19′ st 27 Tramoni), 20 Ayè (19′ st 11 Bajic), 23 Proia (31′ st 26 Bertagnoli), 25 Bisoli, 37 Leris (35′ st 18 Bianchi). A disp.:12 Perilli (GK), 5 Van De Looi, 7 Spalek, 19 Huard, 30 Behrami, 31 Andreoli, 32 Papetti. All.: Filippo Inzaghi

PERUGIA (3-4-1-2): 22 Chichizola, 6 Segre (40′ st 7 Carretta), 8 Burrai, 9 De Luca (26′ st 10 Matos), 11 Olivieri (1′ st 23 Falzerano), 13 Beghetto (1′ st 32 Zanandrea), 15 Dell’Orco, 18 D’Urso (14′ st 25 Santoro), 21 Curado, 30 Ferrarini, 39 Sgarbi. A disp.: 27 Zaccagno (GK), 31 Megyeri (GK), 5 Angella, 14 Murgia, 16 Ghion, 44 Lisi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Giampiero Miele di Nola (Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Luigi Lanotte di Barletta) IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo AVAR: Davide Imperale di Genova

RETI: 28′ pt De Luca, 36′ st Bianchi (B), 39′ st Palacio (B)

NOTE: serata fredda. Presenti 2924 spettatori di cui 115 ospiti. Espulso al 30′ pt Ferrarini per doppia ammonizione. Ammoniti Adorni

BRESCIA – Il Perugia naufraga al Rigamonti. I grifoni si fanno rimontare negli istanti finali del match con il Brescia e lasciano sul campo tre punti che avrebbero rappresentato il riscatto dopo la beffa di sabato scorso col Benevento. I biancorossi vanno in vantaggio con De Luca al 28′. Al 30′ restano in dieci a causa del doppio giallo di Ferrarini. Gli ultimi minuti sono da incubo per gli umbri con Bianchi e Trenza che completano la rimonta lombarda.

Primo tempo Al 5′ Ferrarini salva in angolo un traversone di Palacio. Al 7′ Moreo scappa verso Chichizola ma la difesa perugina risponde e spedisce in corner la sfera. All’8′ su cross di Beghetto Ferrarini colpisce di testa non trovando il giusto calibro. Al 17′ Curado dice no a un contropiede di Ayè. Al 21′ è De Luca a mettere la quarta passando la palla a Oliveri che calciando manda la palla fuori. Al 22′ Chichizola para a terra un tiro di Karcic. Al 28′ i grifoni mettono la freccia e compiono il sorpasso: Burrai crossa da destra, De Luca incorna a segna sia la rete dello 0-1 e la sua decima marcatura stagionale. La gioia per il gol del vantaggio dura solo due minuti: al 30′ infatti Ferrarini viene sanzionato con il secondo giallo per aver trattenuto per la maglia Palacio; il Perugia resta in 10. Al 39′ Sgarbi scaccia un tentativo di incursione bresciano nell’area biancorossa. Al 42′ dopo un contatto con Bisoli Olivieri rimane a terra: nessun timore e torna a giocare tranquillamente. Passano 2′ di recupero e le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Nei primi istanti della ripresa Alvini e Inzaghi inseriscono forze fresche. Al 56′ Zanandrea cattura palla ma la palla resta a disposizione dei lombardi, Palacio ci si avventa e Chichizola la mette in corner. Poco dopo l’estremo perugino blocca un tiro di Karacic. Al 59′ Palacio la spara altissima sopra la porta biancorossa. Al 67′ le rondinelle reclamano il rigore per un tocco di mano sospetto di Dell’Orco in area: Miele lascia giocare. Grande canche per la squadra umbra al 75′: Sgarbi scatta in contropiede, calcia e si vede deviato il tiro da Tramoni che fa impattare la palla contro la traversa. Al 76′ un colpo di testa di Moreo vola alto. Gli ultimi dieci minuti sono da incubo per il Grifo. All’82’ il neo entrato Bianchi segna l’1-1 con facilità. All’84’ Trenza completa la Rimonta biancazzurra. Nei quattro minuti di recupero il Perugia prova il tutto e per tutto almeno per agguantare il pareggio ma ormai non c’è più nulla da fare.