Perugia, Mariotti confermato alla guida di Confindustria

PERUGIA – Maurizio Mariotti confermato alla guida di Confindustria Perugia. L’amministratore delegato di Cancellotti dunque resta al vertice dell’associazione datoriale fino al 2022 così come deciso dall’assemblea che si è riunita giovedì in videoconferenza, collegati anche il sindaco Andrea Romizi e il presidente regionale Antonio Alunni, che hanno assistito anche alla voto che ha assicurato il secondo mandato al vicepresidente Federico Malizia della Ciam, oltreché formato il consiglio direttivo.

Consiglio direttivo Nell’organismo collegiale siedono Francesca Benedetti, Luca Bianconi, Manuel Boccolini, Maurizio Buini, Filippo Campanile, Fabio Cancelloni, Ilaria Caporali, Riccardo Concetti, Antonio De Cristofaro, Angelo De Poi, Marta Cristofani, Giuseppe Gianangeli, Giovanni Giorgetti, Fabio Magnoni, Andrea Marcantonini, Giovanni Nardi Schultze, Dante Palazzetti, Marco Pecetti, Luciano Piacenti, Filippo Riccardi, Claudio Sciurpa, Riccardo Stefanelli, Margherita Tofi. A loro Mariotti ha chiesto massima collaborazione per i temi chiave del prossimo biennio, ossia Confronto e dialogo con le istituzioni, impegno per lo sviluppo e il miglioramento del tessuto urbano, collaborazione con il sistema scolastico e potenziamento delle infrastrutture: “Negli ultimi due anni abbiamo cominciato un percorso che ci ha permesso di comprendere meglio quale contributo gli imprenditori possono dare per lo sviluppo del nostro territorio. Questi ultimi mesi di emergenza Coronavirus hanno stravolto la nostra operatività, ma stiamo reagendo, perché molto resta ancora da fare e portare a termine”.