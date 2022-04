Perugia, manifestanti e sindacati sotto palazzo Cesaroni per consegnare le firme sul Piano sanitario

Assunzioni stabili del personale

Assunzioni stabili di personale, rafforzamento della sanità di territorio, pianificazione preventiva contro le nuove ondate pandemiche, convenzione con l’Università, confini chiari e netti per la sanità privata, maggiori investimenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, stop alla logica del massimo ribasso negli appalti: questi i punti salienti – riferiscono i sindacati, del documento che Cgil, Cisl e Uil hanno portato in Consiglio regionale e che sarà ora trasmesso alla Terza commissione consiliare per avviare il confronto. “È chiaro che per noi, hanno concluso Sgalla, Manzotti e Molinari, questo è solo l’inizio di un percorso che deve portarci a riscrivere il piano socio-sanitario regionale. In caso di mancate risposte, continueremo la nostra vertenza in difesa di una sanità davvero pubblica e universale”.