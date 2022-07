Perugia, madre e figlia litigano violentemente per l’eccessivo consumo di energia elettrica

PERUGIA – Madre e figlia litigano per l’eccessivo consumo di energia elettrica da parte della 45enne. Nel quartiere di Elce, a Perugia, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calmaStando a quanto riferito dall’85enne la figlia, senza lavoro, non era attenta ai consumi del gas e dell’energia elettrica e che, anche alla luce del rincaro dei prezzi, e lei ha difficoltà a sostenere da sola le spese. Chiarito il diverbio e constatato che c’erano stati precedenti litigi gli investigatori hanno invitato la figlia ad avere un atteggiamento più collaborativo con l’anziana madre.