Perugia, l’Università rende ‘immortale’ la Coppa del mondo di calcio

PERUGIA – Il prototipo originale in gesso della Coppa del Mondo di calcio è diventato ‘immortale’ all’Università di Perugia. Sì, perché l’opera realizzata mezzo secolo fa dall’artista milanese Silvio Gazzaniga è arrivata in Umbria per essere scannerizzata in 3D dai prof Michele Moretti e Nicola Senin di Tecnologia meccanica e di Misure meccaniche. A rendere noto il prestigioso incarico affidato ai docenti del corso di Ingegneria meccanica è direttamente un post dell’Università di Perugia.

Una copia 3D

L’obiettivo dell’operazione di cui è responsabile l’ateneo umbro “è realizzarne una copia 3D del prototipo originale per la video-grafica o per ricavarne un’eventuale stampa additiva in materiale plastico, così da evitare danneggiamenti nel caso in cui venga esposta in pubblico nelle mostre nazionali e internazionali” spiegano dall’ateneo umbro. L’originale in oro massiccio della Coppa del Mondo resta custodito in un forziere rivestito in ecopelle firmato da Louis Vuitton presso la sede di Zurigo della Fifa.