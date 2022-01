Perugia, lite violenta e donna spacca una bottiglia in testa a una giovane: scatta il Daspo

PERUGIA – La polizia di Stato di Perugia ha emesso un Daspo urbano nei confronti di una donna, cittadina extracomunitaria di 37 anni, che alcuni giorni fa all’ interno di un circolo privato sito a Ponte San Giovanni aveva aggredito violentemente un’ altra donna, arrivando a spaccarle in testa una bottiglia di vetro. Gli agenti della divisione anticrimine della questura, oltre alla denuncia per lesioni aggravate, hanno subito avviato il procedimento per l’adozione, da parte del questore, del provvedimento con il quale è stato vietato alla stessa l’ accesso al pubblico esercizio, teatro dell’ evento, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze.

I provvedimenti

I provvedimenti di divieto di accesso e avvicinamento ai locali sono misure di prevenzione di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza rientrante nelle categorie di “divieto di accesso ad aree urbane (denominati Dacur), la cui disciplina è stata modificata nel 2020 all’ indomani dei tragici fatti che portarono alla morte del ventiduenne Willy Monteiro Duarte. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.