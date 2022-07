Perugia, lite sulla guerra: russo ubriaco accoltella ucraino nel centro di accoglienza

PERUGIA – Un cittadino russo di 74 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine di Perugia per aver accoltellato un cinquatattrenne ucraino nella struttura per i richiedenti asilo politico “Centro di Accoglienza Diocesano” di Montemorcino. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Capanne in attesa dell’udienza di convalida mentre l’aggredito è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, nel reparto di Chirurgia toracica, ma non è in pericolo di vita.

La vicenda

La vicenda parte da una lite, che ha portato al ferimento con un grosso coltello da cucina sono avvenuti nella mattinata di domenica. I poliziotti, accorsi sul posto, hanno individuato il settantaquattrenne vicino alla struttura, nei pressi di un’area semi boschiva, sporco di sangue e ubriaco. La lite, secondo quello che emerge dalla Questura di Perugia, parte dall’attuale situazione della guerra in Ucraina e dalla diversità di vedute sulla stessa dei due. Il russo, accompagnato in Questura, a accusato un malore ed è stato soccorso dal 118 che lo ha portato all’ospedale di Perugia per verificare le sue condizioni di salute. Alla fine è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate ed è stato rinchiuso nel carcere di Capanne in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Perugia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.