Perugia, lite finisce in rissa: aggredisce il rivale col machete: in manette

PERUGIA – Aggressione con un machete nella mattinata di mercoledì in via Cortonese, a seguito di una lite le cui cause sono tutte da stabilire. Secondo quanto emerge, un nordafricano di 37 anni si è scagliato con l’arma contro un altro straniero. Entrambi sono stati soccorsi con ferite lievi da taglio, ma il coltello è stato ritrovato nell’abitazione del 37enne poco distante dal luogo dell’aggressione, dove gli uomini delle squadre mobile e volante sono arrivati seguendo le tracce di sangue trovate lungo la via.

Il cittadino straniero è stato arrestato per il reato di lesioni personali aggravate e denunciato per il possesso non giustificato di oggetti atti ad offendere, venendo messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. L’ipotesi è che la vittima sia riuscita in qualche modo a difendersi dall’aggressore.