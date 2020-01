Perugia, la Questura sceglie la linea dura: chiuso per 15 giorni un bar ‘sospetto’ ad Olmo

PERUGIA – La Questura sceglie la linea dura. Così con provvedimento del Questore della Provincia di Perugia, Mario Finocchiaro, in applicazione dell’ex articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato chiuso per 15 giorni, un bar lungo la Trasimeno Ovest in località Olmo di Perugia. Il provvedimento del Questore è stato notificato alla titolare da personale della Divisione Polizia Amministrativa Sociale, unitamente alla Squadra Volante ed alla Polizia Scientifica.

Decisione “Una decisione che nasce dal costante monitoraggio, che la Questura di Perugia dedica agli esercizi commerciali e di ritrovo – hanno spiegato dalla Questura – al fine di individuare i luoghi di ritrovo di personaggi dediti ad attività illecite nonché tutelare la cittadinanza dal disturbo della quiete pubblica, disordini, forti schiamazzi e musica ad alto volume sino a tarda notte”. Anche durante la notifica del provvedimento di chiusura temporanea, gli agenti hanno identificati all’interno del bar alcuni avventori con precedenti giudiziari.