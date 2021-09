Perugia, linea dura all’ospedale: sospesi trentacinque sanitari no vax

PERUGIA – Linea dura anche all’ospedale di Perugia. Riguardano in tutto trentacinque sanitari, dei quali tre sono medici, le sospensioni che l’Azienda ospedaliera di Perugia sta procedendo a inviare a quegli operatori che non si sono vaccinati. Con il provvedimento si sospende il diritto “di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV2 e mettere a rischio pazienti e personale”. “Stiamo procedendo – sottolinea Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – con la riorganizzazione dell’attività in quei servizi in cui era impiegato il personale ora sospeso, per limitare gli eventuali disagi per l’utenza e per il resto del personale che ha invece adempiuto alla vaccinazione”.