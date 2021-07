Perugia, Limousine fuori strada sul raccordo: 53enne ferito

MAGIONE – Il conducente di una Limousine, un uomo di 58 anni residente in provincia di Arezzo, è rimasto ferito nell’incidente che si è verificato domenica mattina sul raccordo Perugia-Bettolle all’altezza di Magione. L’uomo per cause in corso d’accertamento ha sbandato nel tratto in cui si viaggia su un’unica carreggiata a causa di un cantiere Anas. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso. L’incidente, in cui non sono rimaste coinvolte altre vetture, ha provocato disagi al traffico, che è stato deviato su viabilità secondaria tra Torricella e Mantignana.