PERUGIA – Limiti alla vendita e al consumo di bevande alcoliche a Fontivegge. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha emesso un’ordinanza che stabilisce: per i titolari dei pubblici esercizi, i titolari di esercizi di vicinato, i titolari di distributori automatici, nonché per gli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona, il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo, a decorrere dal 22 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022. Per lo stesso periodo, l’ordinanza vieta ai fruitori delle suddette aree di consumare bevande alcoliche su aree pubbliche e di detenere, nelle medesime, per il consumo immediato, bevande in contenitori di vetro e lattine, per l’intera giornata.