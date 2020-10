Perugia, l’ex direttore del ‘Don Bosco’ don Colajacomo ucciso dal coronavirus

Il profilo Don Giorgio Colajacomo era nato a Genova il 31 luglio del 1940 e ordinato sacerdote il 5 marzo 1966. Da appena un mese don Giorgio era alla guida dell’Istituto salesiano di Alassio. Le esequie saranno celebrate sabato alle 15 nella chiesa Madonna degli Angeli della cittadina ligure. Il neo direttore, don Giovanni Molinari, ha espresso il profondo dolore della comunità salesiana per la morte del suo predecessore.

Romizi Il sindaco Andrea Romizi parla di una persona nota “per la sua umanità e disponibilità, il direttore Colajacomo lascia un grande vuoto nella comunità salesiana che ha contributo ad arricchire con impegno, passione e dedizione». Sul suo lavoro nel mondo della formazione si concentra invece il consigliere regionale Andrea Fora: «Una grande figura – dice – nel mondo della formazione ed educazione dei ragazzi nel solco del miglior spirito di impegno salesiano: «Ci siamo visti l’ultima volta il 10 luglio scorso – ricorda Fora – pochi giorni dopo l’approvazione della legge di riforma della formazione professionale dei Cfp da lui fortemente voluta e a cui contribuì insieme agli amici degli altri centri di formazione in maniera fondamentale. Era finalmente soddisfatto di questo traguardo che per lui doveva rappresentare un punto di partenza per innovare nella nostra regione. In quella circostanza mi annunciò del suo prossimo ritorno ad Alassio”.

Fioroni “Ricordo la passione con cui si è occupato fino alla fine di formazione professionale – dice poi l’assessore regionale Michele Fioroni – e l’attenzione che ha sempre riposto sul tema della formazione e del lavoro. Si spenge quella che è stata una luce guida per tanti ragazzi del nostro territorio. Ho avuto l’onore di raccogliere in questo anno di delega sul lavoro molti utili suggerimenti di cui sapremo tenere traccia”.

Agabiti “La scomparsa di Don Giorgio Colajacomo è una grave perdita per la città di Perugia, per la comunità religiosa e per la regione Umbria”: lo afferma l’assessore alla cultura ed istruzione della Regione Umbria, Paola Agabiti. “Già direttore dell’Istituto Salesiano – aggiunge Agabiti , è stato un riferimento imprescindibile per il mondo della formazione e dell’istruzione, contribuendo alla crescita di intere generazioni di giovani. Ho avuto l’onore e l’opportunità di poter lavorare insieme a Don Giorgio negli ultimi mesi – conclude l’assessore, nei quali ha fornito un contributo fondamentale alla realizzazione della nuova legge regionale sui centri di formazione professionale aiutando la Regione attraverso la sua forte convinzione nel principio di sussidiarietà”.