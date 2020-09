Perugia, l’esame del bomber Suarez irregolare: la Procura apre una indagine

PERUGIA – La notizia è di quelle destinate a fare rumore e non solo nel mondo dello sport. La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un’indagine sull’esame di italiano sostenuto giovedì scorso all’Università per gli Stranieri di Perugia di Luis Suarez. Secondo la Procura “dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana”. La Guardia di finanza ha quindi proceduto ad acquisizioni di documenti presso gli uffici dell’Università per Stranieri. A quanto si apprende gli indagati sono la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, la direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica Stefania Spina, Lorenzo Rocca (uno degli esaminatori dell’attaccante) e Cinzia Camagna.