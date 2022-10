Perugia, sequestrato per non aver pagato l’hashish: scattano gli arresti

L’indagine

L’indagine è partita dalla denuncia dei genitori di un 21enne di Perugia, nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 2022, che per alcune ore era stato sequestrato da un gruppo di coetanei a cui doveva pagare 1,5 kg di hashish che il 21enne aveva gestito come intermediario nello spaccio. I sequestratori avevano inviato alla madre della vittima alcune foto del figlio legato e imbavagliato, chiedendo 12 mila euro per il rilascio.

Pedianamenti e intercettazioni

Intercettazioni, pedinamenti e studio dei tabulati, oltre alle analisi dei carabinieri del Ris di Roma, nel giro di un mese avevano consentito di arrestare due degli indagati: un soggetto ritenuto responsabile di sequestro di persona e cessione del chilo e mezzo di hashish ed un altro accusato di estorsione per aver ‘incassato’ 1.500 euro dalla vittima, minacciata anche con una pistola e materiale esplosivo. Gli sviluppi investigativi che hanno portato alle nuove misure, hanno consentito di individuare l’intero gruppo criminale, compresa la ragazza che, in concorso con il soggetto arrestato per estorsione, aveva ricevuto l’hashish attraverso l’intermediazione della vittima e gli altri tre che, in concorso con il primo arrestato, avevano ceduto l’hashish.