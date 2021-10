Perugia, le maglie dei Grifoni finiscono all’asta per beneficenza

PERUGIA – E’ partita l’asta delle maglie biancorosse in collaborazione con Avanti Tutta il cui scopo è raccogliere fondi da destinare al reparto di oncologia medica dell’ospedale di Perugia. Le prime due maglie, che saranno all’asta dalle ore 20 del 5 ottobre fino a martedì 12 ottobre sempre alle ore 20, sono quelle di Manuel De Luca, indossata in occasione di Perugia-Alessandria del 26 settembre scorso e con la quale ha realizzato il gol, e la maglia del capitano Gabriele Angella, indossata in Benevento-Perugia di domenica scorsa.

Con certificato

Ogni maglia è un pezzo unico e sarà consegnata con un certificato che ne attesta l’autenticità. Per partecipare basterà collegarsi alla pagina avantituttaonlus, la pagina Ebay di “Avanti Tutta”, e seguire le istruzioni riportate. A questa prima assegnazione – spiega la società biancorossa – ne seguiranno altre nelle prossime settimane con diverse maglie del Grifo indossate in occasione di altre gare del campionato in corso.