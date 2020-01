Perugia, l’avvocato Vincenzo Bochicchio nuovo presidente della Camera penale cittadina

PERUGIA – Pronostico della vigilia rispettato anche se lo scontro è stato molto più aspro di quanto si è voluto far credere all’esterno. Ma alla fine l’avvocato Vincenzo Bochicchio con 59 voti sconfigge il collega Fausto Libori e così diventa il nuovo presidente della Camera penale di Perugia. Per quanto riguarda il direttivo, consiglieri eletti sono Guido Rondoni, Francesca Forlucci, Franco Libori, Marco Brusco, Donatella Donati, Maria Mezzasoma, Camillo Carini e Simona Piscini. Va ricordato, per chi non segue le vicende da un punto di vista strettamente professionale, che la Camera penale è un’associazione formata dagli avvocati penalisti che operano in un distretto di Corte d’Appello, avente lo scopo di curare i rapporti con la magistratura del luogo, di collaborare con essa per una migliore amministrazione della giustizia e di discutere di problemi urgenti in funzione di eventuali iniziative da intraprendere.