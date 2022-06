Perugia, Latte indigesto nel recupero: sfuma la vittoria con la Spal

PERUGIA(3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Angella (46′ Olivieri), Dell’Orco (30′ Curado); Ferrarini (46′ Beghetto), Kouan, Burrai, Falzerano; Matos (87′ Murgia), Santoro (75′ Segre); De Luca. All: Alvini.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Capradossi, Celia; Da Riva (73′ Preda), Zanellato (86′ Mora), Pinato (79′ Esposito); D’Orazio (73′ Latte Lath); Colombo, Vido (46′ Melchiorri). All: Venturato.

ARBITRO: Di Martino di Teramo (assistenti:Tegoni- Colarossi IV Ufficiale: Bitonti)

VAR: Aureliano di Bologna AVAR: Lombardi

RETI: 17′ st Kouan, 49′ st Latte Lath

NOTE: serata mite. Presenti 3009 spettatori di cui 111 ospiti. Espulso al 40′ pt Colombo (S) per doppia ammonizione (fallo da tergo). Ammoniti Zanellato, Colombo, Curado, Celia, Capradossi, Burrai

PERUGIA – Beffa all’ultimo pallone per il Grifo, che si vede togliere i tre punti da sotto i denti a pochi secondi dal triplice fischio finale. Finisce 1-1 la sfida tra Perugia e Spal. Gli estensi giocano un tempo sotto di un uomo a causa dell’espulsione di Colombo. Al 61′ i biancorossi vanno in vantaggio grazie alla rete di Kouan, rientrato oggi dopo la squalifica. Il peggio arriva al 95′ quando Latte Lath mette fine alle speranze degli umbri.

Primo tempo

Al 2′ per i ferraresi Pinato prova con un tiro a giro che si spegne sul fondo. Al 13′ grande occasione per il Grifo: De Luca colpisce di testa e Alfonso compie una parata da applausi. Altra incornata al 15′, questa volta di Angella: il risultato non cambia. Al 24′ Ferrarini si fa male e deve entrare lo staff medico a soccorrerlo. Al 27′ Falzerano lancia un traversone che viene respinto coi pugni dall’esterno della Spal. Al 31′ De Luca viene servito in area ma manda la palla altissima sopra la traversa avversaria. Al 32′ Dell’Orco è costretto a lasciare il terreno di gioco e passa il testimone a Curado. Poco dopo Dickmann spara dalla distanza non creando problemi a Chichizola. Al 38′ Matos da distanza siderale non centra bene l’obiettivo. Al 41′ gli estensi restano in dieci a causa dell’espulsione per somma di gialli di Colombo. Passano 4′ di recupero e le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

In avvio di ripresa entrambe le formazioni mettono mano alle panchine per inserire in campo forze fresche. Al 53′ Falzerano spennella ma Alfonso fa il pallone suo. Al 61′ il Grifo si porta avanti: Beghetto cross da sinistra di Beghetto, Kouan colpisce di testa e firma l’1-0. Al 63′ Chichizola difende il vantaggio biancorosso parando un tiro di Celia. Al 75′ Alfonso allontana di piede un tentativo di Matos. All’82’ l’ex Melchiorri va al tiro dal limite: nulla di fatto. All’ultimo secondo ecco servita la doccia ghiacciata: mancano pochi istanti alla fine, ultimo pallone da giocare, Latte Lath non sbaglia ed è 1-1.