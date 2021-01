PERUGIA – Una foto postata su Facebook e scoppia la polemica. La foto è quella dell’assessore allo Sport e Commercio al Comune di Perugia Clara Pastorelli, di Fratelli d’Italia, vestita con colbacco e maglione a stelle e strisce che imita lo ‘sciamano’ Jake e si schiera dalla parte dei rivoltosi trumpiani che hanno assaltato il Campidoglio di Washington.Il tutto costato la vita a cinque persone. “Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?”, ha scritto l’assessore della giunta Romizi nella ‘storia’, poi cancellata. Ma l’immagine è stata poi riproposta sui social dal capogruppo del Pd comunale, Sarah Bistocchi, che ha attaccato l’assessore: “Spesso ciò che sembra reale non lo è. Anche io vorrei che non lo fosse”. La polemica, insomma, è servita.