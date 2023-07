Perugia, lancia sassi contro l’arbitro: inflitto Daspo a un dirigente

PERUGIA – Divieto di accedere alle manifestazioni sportive per il membro dello staff di una squadra di calcio dilettantistica della provincia di Perugia, risultato coinvolto, secondo quanto accertato dalla polizia, in episodi di violenza e di danneggiamento nei confronti di un arbitro impegnato nella direzione di una partita di calcio valida per il campionato allievi under 17. In base alla ricostruzione degli investigatori l’uomo, a pochi minuti dall’inizio della partita, disputata lo scorso maggio, mentre si trovava tra i tifosi, ha cominciato a inveire contro il direttore di gara, facendolo bersaglio di offese e minacce per tutto l’incontro. Comportamento aggressivo’ che sarebbe proseguito a anche dopo il termine della partita, con il lancio di sassi in direzione del giudice di gara.

Le indagini

A seguito delle indagini, tenuto conto anche dell’inibizione dell’uomo da parte della giustizia sportiva a svolgere ogni attività fino al giugno 2025, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha emesso un daspo col quale vieta per un anno al membro della società sportiva, l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio. Con il provvedimento, inoltre, all’uomo sarà vietato, da due ore prima e fino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, l’accesso ad un’area compresa in 200 metri di distanza dal luogo dove si svolgono.