Perugia, ladri nel parcheggio dell’ospedale si ribaltano durante la fuga

PERUGIA – Forzano le auto in sosta nel parcheggio dell’ospedale di Perugia, poi quando arrivano le forze dell’ordine tentano la fuga a bordo di un’auto, impattano contro altri veicoli e alla fine si ribaltano. Questa è quanto accaduto nel parcheggio dell’ospedale di Perugia dove sono intervenute le autorità a seguito di una serie di segnalazioni di cittadini che avevano notato i ladri, sembrerebbe almeno due, intenti a forzare le auto in sosta in pieno giorno. Gli autori dei furti e tentati furti sono stati arrestati e sono attesi mercoledì mattina in tribunale a Perugia per la direttissima.