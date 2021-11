PERUGIA – I carabinieri di Farneto di Colombella hanno arrestato una donna di 52 anni, residente in città, a seguito di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dalla Procura di Perugia. La donna, infatti, deve scontare una pena di otto mesi di reclusione, oltreché pagare una multa di 200 euro, per una serie di tentati furti in concorso e con recidiva commessi nel dicembre del 2011.