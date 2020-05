Perugia, la stretta di Romizi funziona: sabato sera senza assembramenti e incidenti

PERUGIA – Il primo sabato sera post lockdown a Perugia è scivolato via tra cene nei ristoranti, passeggiate tra amici e controlli serrati in centro storico e nella zona di Fontivegge da parte delle forze di polizia. Nessun assembramento particolare è stato segnalato, come era avvenuto invece nei giorni scorsi. Episodi, anche con qualche rissa, che hanno portato il sindaco Andrea Romizi a disporre una “stretta”, con la chiusura di bar e locali alle 21 in centro e nell’area di Fontivegge. Diversa gente a passeggio ma clima rilassato e rispetto delle norme anti-contagio anche sui lungo lago del Trasimeno. Aperitivi “distanziati”, cene a base di capitone e frittura mista e un tramonto mozzafiato sono stati i richiami per decine di persone che si sono riversati nel piccolo porticciolo di San Feliciano.