Perugia, la strategia della Usl 1: vaccini straordinari per le prossime due domeniche

Nel distretto del Perugino l’attività di vaccinazione sarà effettuata presso l’ambulatorio AFT del Centro di Salute San Marco. In quello dell’Alto Tevere domenica 23 sarà aperto il punto vaccinale territoriale di Trestina (presso il Cva) mentre domenica 30 ci si potrà vaccinare nell’ambulatorio AFT del Centro di Salute San Giustino. In Alto Chiascio sarà possibile vaccinarsi domenica 23 gennaio presso il punto vaccinale di San Marco di Gubbio (l’unico aperto anche nel pomeriggio con orario 8,30-19,30) e domenica 30 presso l’ambulatorio AFT del Centro di Salute Gualdo Tadino. Nel distretto dell’Assisano il vaccino sarà somministrato presso l’ambulatorio AFT del Palazzo della Salute di Bastia Umbra. Nella Media Valle del Tevere il 23 gennaio resterà aperto il Centro di Salute di Deruta, mentre la domenica successiva sarà disponibile la Casa della Salute di Marsciano. Nel distretto Trasimeno la vaccinazione sarà effettuata solo il 30 gennaio ma in due sedi: negli ambulatori AFT dei Centri di Salute di Magione e di Tavernelle.

Pediatrico

Nel distretto dell’Assisano, invece, da domenica 23 gennaio le vaccinazioni pediatriche anti Covid-19 (sia prima che seconda dose) saranno svolte presso il punto vaccinale territoriale pediatrico Palaeventi di Santa Maria degli Angeli in via Antonio Fogazzaro, e non più presso il Palazzo della Salute di Bastia Umbra (saranno garantite tutte le domeniche mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30).