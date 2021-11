Perugia, la Stranieri compie un secolo: “Ambasciatori dell’Italia nel mondo”

TERNI – Ambasciatrice dell’Italia, e dell’Umbria in particolare, nel mondo grazie ai 100 anni di promozione della lingua e della cultura italiana: questo il cuore della storia, della missione e del ruolo svolto dall’Università per Stranieri di Perugia e ricordato mercoledì durante la prima cerimonia celebrativa per festeggiare il secolo di vita. Una tappa iniziale di un percorso più articolato e lungo, come ha spiegato con l’intervento iniziale in aula magna a Palazzo Gallenga il rettore Valerio De Cesaris: “Questo centenario è pensato come un insieme di eventi per ricordare sia il 1921 ma anche il 1925”.

La celebrazione

La storia della Stranieri inizia infatti nel 1921, quando l’avvocato perugino Astorre Lupattelli istituisce corsi di Alta Cultura per stranieri. Quattro anni più tardi, il Regio Decreto 29 ottobre n.1965 sancisce la nascita della Regia Università Italiana per Stranieri. Ed oggi il rettore immagina un’università inserita “in un sistema di sinergie e condivisioni”. “Questo ateneo ha molto da dare perché patrimonio della città e della regione – ha sottolineato – ma lo può fare solo in un percorso di progettualità comune perché non è un corpo esterno al territorio. Mi piacerebbe ragionare molto di più su progetti condivisi”.

Tesei e Romizi

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. “La Stranieri – ha detto Tesei – è una risorsa ed eccellenza conosciuta in tutto il mondo ma che ha fatto e fa conoscere il nostro territorio”. Per Romizi, “in un contesto sempre più mondiale l’apporto che può venire da questa università è prezioso”. Il sindaco ha poi aggiunto: “La Stranieri ha un ruolo importante per la necessità che abbiamo di lavorare creando relazioni con la comunità internazionale”.