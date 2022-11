Perugia, la sfida al Braglia finisce 1-1: a Di Carmine risponde Tremolada

MODENA-PERUGIA 1-1

MODENA (4-3-2-1): 26 Gagno, 4 Pergreffi, 5 Cittadini, 6 Magnino, 10 Tremolada (34′ st 8 Mosti), 11 Falcinelli (19′ st 17 Marsura), 16 Gerli, 24 Poli (9′ st 21 Armellino), 27 Azzi (19′ st 3 Ponsi), 57 Coppolaro, 99 Diaw. A disp: 12 Seculin, 7 Duca, 9 Bonfanti, 15 Silvestri, 19 Giovannini, 28 De Maio, 33 Renzetti, 96 Oukhadda. All.: Attilo Tesser

PERUGIA (3-5-2): 1 Gori, 16 Bartolomei, 18 Di Carmine (19′ st 11 Olivieri), 21 Curado (40′ st 5 Angella), 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 33 Beghetto (27′ st 17 Paz), 41 Strizzolo (19′ st 9 Melchiorri), 90 Struna (1′ st 2 Rosi), 97 Sgarbi. A disp: 81 Abibi (GK), 4 Iannoni, 6 Vulikic, 7 Vulic, 20 Di Serio, 23 Lisi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Marcello Rossi di Biella e Federico Longo di Paola) IV ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia

VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo

AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

RETI: 38′ pt Di Carmine (P), 45′ pt Tremolada

NOTE: giornata fredda. Presenti 8694 spettatori di cui 325 ospiti. Ammoniti Rosi, Cittadini, Marsura

MODENA – Il Perugia torna da Modena con la conquista di un punto. La formazione di Castori avrebbe meritato di più, soprattutto se si tiene conto di un primo tempo giocato a ritmi molto alti che hanno visto i biancorossi dettare la linea in parecchie occasioni. Nel secondo tempo succede poco o nulla su entrambi i fronti, con le formazioni che compiono qualche scampolo negli ultimi istanti. Il Grifo è in fase di miglioramento ma ancora c’è tanto da fare.

Primo tempo Al 5′ il Perugia parte in contropiede con Santoro che serve Di Carmine; il bomber filtra per Kouan che si vede deviare in angolo la sua conclusione da Cittadini. All’11’ Gori cattura una punizione calciata da Tremolada. Al 20′ Kouan compie una acrobazia con l’intento di espugnare la porta modenese ma il suo tentativo finisce fuori. Al 26′ Poli fa partire un potente tiro da fuori area che sibila sopra la porta perugina. Al 30′ Di Carmine colpisce la sfera senza centrare l’obiettivo. Al 33′ un colpo di testa di Beghetto per un soffio non trova la porta emiliana. Al 37′ il Perugia va in vantaggio: assist di Bartolomei per Di Carmine con il bomber biancorosso che insacca senza problemi. Al 40′ prima una incornata di Curado e poi un mancino di Kouan non hanno la giusta traiettoria. Al 46′ Diaw appoggia per Tremolada che segna l’1-1.

Secondo tempo I primi minuti della ripresa servono sia a Castori che a Tesser per effettuare alcuni cambi. E’ al 69′ quando Armellino colpisce di testa vedendo sfilare la sfera a fianco di Gori. Al 78′ un tiro di Santoro vola altissimo sopra la porta modenese. All’82’ Bartolomei salva in maniera provvidenziale un tentativo di Gerli. All’84’ spara Ponsi mancando nettamente lo specchio della porta perugina. Al 94′ il direttore di gara sancisce la fine dell’incontro con il Grifo che riesce a strappare un punto: la classifica rimane inappellabile con i grifoni inchiodati all’ultimo posto a quota 8 punti.