Perugia, la salvezza passa dal Trapani, Oddo: “Chiudere subito i conti”

PERUGIA – Contro il Trapani per andare ancora a raccogliere punti d’oro per mantenere la categoria. La lotta salvezza entra nel vivo per il Perugia a due gare dal termine del campionato. Messa in archivio la vittoria contro l’Entella, il Grifo di Massimo Oddo è pronto a scendere in campo contro i siciliani, (ore 21 al Curi) in lotta anche loro per non retrocedere.

In cerca di conferme “Confermarsi è sempre più difficile anche perché la partita di domani sarà ancora più dura – ha detto il mister biancorosso alla vigilia del match – è decisiva per entrambe, affrontiamo una squadra che è in grande salute e ha perso solo una volta nelle ultime 16 gare. Da quando c’è Castori viaggia e viaggia anche bene, dobbiamo essere molto intelligenti nel gestire la partita nel migliore dei modi”.

Squadra “Se c’è Buonaiuto è un conto – ha affermato Oddo parlando dei suoi uomini – se ci sono Melchiorri, Dragomir o Falcinelli cambia tutto. In linea di massima partiamo sempre con la difesa a quattro e poi vediamo chi è a disposizione”.

Avversari “Le squadre di mister Castori hanno una loro identità – ha esaminato il mister – subiscono pochissimo e vincono di misura. Spesso questo tipo di squadre ti innervosiscono, si rischia di avere frenesia e invece noi dobbiamo rimanere lucidi per tutto l’arco della gara, con pazienza, limitando le loro ripartenze. Non credo che si scopriranno, solo se dovranno forzare nei minuti finali”.