Perugia, la relazione finisce ma continua ad usare la carta di credito dell’ex: denunciato

Dopo la denuncia

L’attività dell’Arma è scaturita da una denuncia presentata da una sua coetanea, residente a Perugia. I militari hanno accertato che lo straniero nel mese di settembre, durante la convivenza con la ragazza, avendo la disponibilità materiale della carta di credito intestata alla donna, dopo aver inserito i dati dello strumento di pagamento sul proprio account Amazon avrebbe effettuato quattro acquisti per un importo totale di circa 100 euro, omettendo di eliminare il metodo di pagamento dal proprio profilo utente quando la relazione si è conclusa. In questo modo il giovane, secondo i carabinieri pienamente cosciente dell’indebito utilizzo, avrebbe continuato ad utilizzare la carta di credito per il pagamento di rette mensili da onorare per altri, personali impegni economici.