Perugia, la Procura indaga sulla presenza dell’ex colonnello tedesco in Umbria

PERUGIA – E’ all’attenzione della Procura di Perugia la presenza nel capoluogo umbro da diversi giorni del cittadino tedesco Maximilian Eder arrestato dalla polizia in un albergo a Ponte San Giovanni nell’ambito di un’operazione antiterrorismo contro un gruppo di estrema destra che progettava, tra l’altro, un assalto al Bundestag. L’Ufficio guidato da Raffaele Cantone vuole infatti chiarire i motivi per i quali si trovasse nel capoluogo umbro, se fosse di passaggio o dovesse incontrare qualcuno.

Arrivato dalla Croazia

L’ex tenente colonnello delle forze speciali militari tedesche, era arrivato in città dalla Croazia via Ancona. Alloggiava da circa una settimana in un albergo in una zona piuttosto defilata della città e anche questo particolare viene esaminato dagli inquirenti. Non è escluso che per approfondire le indagini l’Autorità giudiziaria italiana si metta in contatto con quella tedesca. Secondo quanto accertato finora il sessantaquattrenne nei giorni della sua presenza a Perugia non si è mai allontanato dall’albergo di Ponte San Giovanni dove alloggiava da solo. L’ex ufficiale delle Forze speciali militari tedesche avrebbe avuto un ruolo di reclutamento di personale e probabilmente di armi per portare a compimento il presunto assalto al Bundestag.