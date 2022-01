Perugia, la Procura copre da segreto le indagini sui concorsi alla Stranieri

PERUGIA – “Nella giornata di giovedì ed in quella di venerdì sono state pubblicate da varie testate giornalistiche umbre notizie sull’ indagine sui concorsi svoltisi per incarichi all’Università per Stranieri di Perugia . Gli atti del procedimento in questione sono però ancora coperti dal segreto investigativo anche se è stata rilasciata, nei mesi scorsi, copia di un’ informativa preliminare della guardia di finanza dell’ agosto 2021 solo a due indagati, su richiesta dei rispettivi difensori, in funzione dell’ interrogatorio a cui gli stessi hanno chiesto di sottoporsi”: lo afferma il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone in un comunicato diffuso. “Sulle pubblicazioni dei media – aggiunge – sono stati avviati immediati accertamenti per comprendere se vi sia stata una illecita propalazione di notizie coperte da segreto”.