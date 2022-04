Perugia, la Guardia di finanza incastra spacciatore: aveva due borsoni con 24 kg di marijuana

PERUGIA – Ventiquattro chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Perugia a un cittadino albanese che è stato arrestato. Secondo gli investigatori la droga “al dettaglio” avrebbero potuto fruttare oltre 150 mila euro. In particolare, nel corso dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio, al termine di una mirata attività di osservazione e appostamento, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno rinvenuto la droga, con l’ ausilio delle unità cinofile, in un appartamento della periferia cittadina. Era – riferiscono gli investigatori – all’ interno di due borsoni occultati in un armadio. Un altro cittadino albanese è stato, invece, denunciato a piede libero perché trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. “L’ operazione – sottolineano le Fiamme gialle – è il risultato del potenziamento delle attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti che la guardia di finanza sta perseguendo negli ultimi tempi, attraverso il costante monitoraggio delle aree urbane dove maggiormente si concentrano fenomeni di illegalità nello specifico settore”.