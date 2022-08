PERUGIA – Ennesimo atto di violenza ai danni di una donna. E per questo è stato arrestato dalle forze dell’ordine un uomo di 29 anni che ha aggredito con un pugno al volto l’ex fidanzata alla quale aveva chiesto un prestito di denaro per poter rientrare in Polonia. L’uomo, già gravato da un divieto di avvicinamento alla donna 53enne per presunti maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina, senza rispettare gli obblighi imposti dal giudice ha raggiunto l’ex fidanzata nel suo appartamento a Ferro di Cavallo e l’ha presa per il collo, per poi picchiarla, quando lei ha tentato di spiegargli che non aveva soldi da consegnargli. La donna ha approfittato del fatto che l’uomo si era addormentato sul divano per chiedere aiuto alle forze dell’ordine che lo hanno arrestato.