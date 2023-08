PERUGIA – La denuncia dei sindacato è di non poco conto. Picchiati due lavoratori di un punto vendita Eurospin di Perugia che, questa la ricostruzione, sarebbero stati aggrediti sia all’interno che all’esterno del supermercato da due clienti. I due lavoratori sono finiti entrambi in Pronto soccorso, fortunatamente senza lesioni gravi. A denunciare l’episodio violento sono Cgil, Cisl e Uil, che imputano le conseguenze dell’accaduto alla cattiva gestione della sicurezza. Da qui il messaggio all’azienda “affinché – è scritto in una nota congiunta delle tre sigle – metta in sicurezza il bene più prezioso, ossia le persone che lavorano all’interno dei suoi punti vendita», impiegando «personale addetto alla sicurezza, che sia – vanno avanti i sindacati – qualificato, formato e pagato in maniera dignitosa, nonché riconoscibile, per prevenire ogni possibile episodio di tensione e violenza”. Per Cgil, Cisl e Uil, poi, Eurospin dovrebbe “procedere alla revisione e al perfezionamento delle linee guida che i dipendenti devono seguire in caso di illeciti da parte dei clienti, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza degli addetti”.