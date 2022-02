Perugia, la città piange il simbolo del ‘Grifo dei Miracoli’: è morto Frosio

PERUGIA – Una città in lutto e non solo quella sportiva. E’ scomparso dopo una breve malattia a 73 anni, Pierluigi Frosio. Fu il capitano del Perugia dell’Imbattibilità del 1978-79 e per dieci anni, dal ’74 all’84, ha vestito la casacca biancorossa collezionando 323 presenze (secondo di sempre dietro Dante Fortini) e segnando anche 8 reti. La sua carrera si è chiusa al Rimini in serie C2 nel 1985 con Arrigo Sacchi in panchina. Da allenatore ha guidato tra le altre squadre Perugia, Atalanta, Modena, Monza, Padova, Ancona, chiudendo a LeCco nel 2006. Frosio era da sempre rimasto legatissimo a Perugia e per molti anni ha svolto l’attività di commentatore televisivo.