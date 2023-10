Spello, investito dal fuoco: gravemente ustionato un settantenne

SPOLETO – Un uomo di circa 70 anni è rimasto lunedì gravemente ustionato nella zona di Spello dopo, in base a una prima ricostruzione, avere dato fuoco a delle sterpaglie. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale di Perugia. A causa delle sue gravi condizioni è stato quindi traferito in elicottero in un centro specializzato a Pisa.