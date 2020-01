Perugia, investe un pedone e scappa, è caccia al pirata della strada

PERUGIA – La polizia stradale di Perugia ha avviato le ricerche a tappeto per identificare l’uomo che nella serata di martedì, attorno alle 21, in località San Marco, ha investito con la sua automobile una persona che stava attraversando sulle strisce, salvo poi sgommare ed andarsene via. Fortunatamente il ferito, di cui per ora non si conoscono le generalità, non ha riportato gravi lesioni a seguito dell’incidente, ma è stato comunque trasferito in ambulanza all’ospedale di Perugia per gli accertamenti. La Polizia si è mobilitata subito, ascoltando anche i passanti. Pare che il pirata della strada si fosse fermato prima di fuggire solo per recuperare lo specchietto retrovisore, caduto per l’impatto.