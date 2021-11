Perugia, inveisce contro il personale del Pronto soccorso: denunciato

PERUGIA – Ha inveito contro il personale medico ed infermieristico del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, prendendosela anche le suppellettili della sala d’attesa, e per questo un sudamericano di 38 anni è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio dalla squadra volante della questura. L’uomo è risultato in forte stato di ebrezza alcolica e agitato. Lamentava negligenze nel trattamento sanitario ricevuto.

Accuse al personale Ha quindi sostenuto con gli agenti che durante la nottata qualcuno lo aveva drogato e derubato e che doveva essere curato meglio dal personale intervenuto. Questi lo hanno riportato alla calma e quindi sanzionato amministrativamente per ubriachezza. E’ stato inoltre denunciato. L’intervento delle volanti ha permesso di allontanare, nell’immediato, il soggetto esagitato, consentendo a medici e paramedici di poter continuare i propri interventi sui numerosi pazienti che il pronto soccorso deve giornalmente affrontare.