PERUGIA – Lunedì quattordici alcuni di quarta e quinta della scuola elementare di Pianello si sono sentiti mali dopo aver mangiato il pranzo servito a scuola. Le conseguenze per fortuna non sono state gravi e sono manifestate con mal di pancia e vomito. Tutto fa pensare a una intossicazione alimentare anche se nessuno dei bambini ha necessitato del ricovero. A gestire il servizio dei pasti presso la scuola elementare di Pianello non è il Comune ma sembra che la fornitura del cibo avvenga attraverso un’attività commerciale della zona, in base ad una sorta di convenzione sottoscritta dai genitori degli alunni che si fermano il lunedì pomeriggio per le attività del doposcuola. Quanto accaduto, con la scuola che ha contattato i genitori, è finito anche all’attenzione della polizia di Stato, giunta sul posto e che ha sequestrato gli avanzi di cibo per farli analizzare, e dell’autorità sanitaria, in particolare la Usl Umbria 1.