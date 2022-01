Perugia, insediato il nuovo consiglio provinciale guidato da Proietti

PERUGIA – Con la convalida dei consiglieri provinciali eletti, il giuramento sulla Costituzione ida parte della neo presidente e sindaco di Assisi Stefania Proietti e la nomina a vice presidente di Cristian Betti, gli Organi istituzionali della Provincia di Perugia mercoledì sono entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni. Una seduta caratterizzata dalla volontà di tutti i consiglieri, sollecitati nel discorso di insediamento della presidente, di adoperarsi all’ insegna della coesione, della collaborazione e dell’ unità di intenti, pur nelle differenti sensibilità politiche.

L’obiettivo dell’Ente

L’ obiettivo dichiarato è stato di adoperarsi nell’ esclusivo interesse dei territori riavvicinando i cittadini all’ente provinciale nei confronti del quale è in atto un progetto di riforma da parte del Governo centrale che dovrà restituire autorevolezza e protagonismo alle Province. Anche per questo Proietti ha annunciato che da ora in avanti il Consiglio provinciale sarà preceduto dall’ inno d’ Italia e da quello dell’ Unione europea. La neo Presidente ha delineato le strategie che caratterizzeranno il proprio mandato nei prossimi due anni: ente sempre più “Casa dei Comuni e dei consiglieri” che possono avvalersi di una struttura che conta eccellenti professionalità; coesione sui temi strategici legati alla pace, all’ ambiente, al Pnrr, ricostruzione dal terremoto; fare rete tra i Comuni secondo una visione più ampia del territorio.