Perugia, inizia l’avventura in Coppa Italia con la sfida di domani a Cagliari. Castori: “Non siamo spaventati”

PERUGIA – Primo impegno ufficiale per il Perugia che domani pomeriggio in trasferta affronta il Cagliari nella sfida valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Mister Fabrizio Castori nella giornata di oggi ha stilato la lista dei convocati per il match con i sardi allenati dall’ex grifone Fabio Liverani e già ci si può fare qualche idea sugli undici biancorossi che domani scenderanno in campo dal primo minuto.

Probabile formazione In porta ci sarà Gori, la difesa vedrà schierato il tridente Sgarbi, Vulikic e dell’Orco, a centrocampo i cinque uomini saranno Casasola, Iannoni, Vulic, Lisi e Righetti, in attacco Kouan e come punta Melchiorri.

Le parole del mister “Sono curioso di vedere in quali condizioni siamo a una settimana circa dall’inizio del campionato – ha affermato l’allenatore del Perugia alla vigilia della partenza per la Sardegna – Andiamo ad affrontare una squadra forte, che in B è una corazzata ma non siamo spaventati. L’emergenza è un’opportunità per chi giocherà e per i ragazzi più giovani. Sarò molto attento per capire chi potrà tornarci utile in una stagione in cui alla fine ci sarà bisogno di tutti”.