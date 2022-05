Perugia, incidente tra macchina e camion sulla statale: due feriti

PERUGIA – Sono due le persone soccorse martedì pomeriggio dal personale sanitario sulla statale Centrale Umbra all’altezza di Assisi e in carreggiata Nord, ovvero verso Perugia. Entrambi i i feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale del capoluogo. L’impatto, secondo quanto ricostruito, è avvenuto tra una Smart e un camion e il conducente della city car, con la dinamica dell’incidente stradale è al vaglio delle autorità intervenute sul posto. La statale è restata bloccata in direzione Perugia e si sono registrate lunghe code. Poco dopo sullo stesso tratto e tra le auto in coda si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto.