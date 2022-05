Perugia, incidente sulla E45 tra auto e furgone: un ferito

PERUGIA – E’ di un ferito il bilancio provvisorio dello schianto che si è verificato martedì mattina a Balanzano in direzione Sud dove hanno impattato un’auto e un furgone. Ad avere la peggio il conducente al volante della vettura che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Perugia per tutti gli accertamenti del caso. Rallentamenti si sono registrati per il traffico in direzione Todi-Terni. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso tutti gli accertamenti ma dovrebbe trattarsi di un tamponamento, con il conducente dell’auto che si è schiantato contro il camioncino.