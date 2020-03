Perugia, incidente stradale nel cuore della notte: muore un uomo

PERUGIA – Un’auto con due ragazzi a bordo si è schianta, nella notte di martedì, contro lo spartitraffico di via Cortonese, nei pressi della stazione ferroviaria di Perugia. E’ successo intorno all’1.20. Uno dei due giovani, di origine magrebina, è morto mentre il conducente, un italiano, è rimasto illeso. Sul posto ambulanza del 118, polizia stradale, polizia locale e uomini della vigilanza. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi, quella che il giovane sia deceduto per cause diverse dall’incidente. Potrebbe aver accusato un malore e l’amico aver tentato una corsa in ospedale per salvarlo. E forse, in preda al panico, essere finito contro il cartello stradale con la sua Ford Focus.