PERUGIA – Un incidente stradale, tra un auto e un mezzo pesante, si è verificato nel omeriggio di venerdì lungo la E45 all’altezza di Solfagnano. L’incidente è avvenuto in carreggiata Nord quindi in direzione Ravenna, ma la statale sarebbe bloccata in entrambe le carreggiate. I mezzi coinvolti sono un camion e un’auto. A rimanere ferito un uomo di 60 anni, trasportato in ospedale in codice rosso per politrauma.