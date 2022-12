Perugia, incendio in palazzina del centro storico: le fiamme dal garage

PERUGIA – Lunedì verso l’ora di pranzo un incendio è divampato all’interno di una palazzina in via Eremita, nei pressi dell’Acquedotto, a pochi passi dall’università di Chimica. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio, mentre i soccorritori hanno confermato che le fiamme si sono sprigionate dalle zone sottostanti all’edificio, dal garage. Sono in corso sia le operazioni di bonifica che il controllo della sicurezza dello stabile. Il fumo ha raggiunto l’intera zona, mentre l’intonaco dell’edificio è completamente annerito. Sono state avviate le indagini per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto poco prima delle ore 13.