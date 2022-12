Perugia, nuovo polo logistico Gesenu: area di 14 mila metri quadrati

PERUGIA – Sorge su una grande area di 14 mila metri quadrati nella zona industriale di Ponte Felcino, il suo nuovo polo logistico integrato di Gesenu. Uno spazio destinato ad accogliere buona parte dei mezzi della flotta, 123 veicoli con 130 addetti, prima dislocati a Ponte Rio dove si liberano spazi per il trattamento dei rifiuti grazie anche allo spostamento dell’officina. Il nuovo polo ospita anche gli spogliatoi del personale, per il momento in box prefabbricati. All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il sindaco Andrea Romizi, il presidente dell’Auri Antonino Ruggiano ed i vertici di Gesenu, Wladimiro De Nunzio e Luciano Piacenti, presidente e consigliere delegato e Massimo Pera, direttore operativo. Piacenti ha annunciato che “questo sarà il polo logistico”.

Impianto di trattamento Gesenu, tramite l’ammissione di un progetto nei fondi Pnrr, punta a realizzare un impianto di trattamento di pannolini e pannolini. All’interno del parcheggio i veicoli Gesenu con le opere realizzate nell’ambito del progetto “Raccolta d’autore” che, a partire dal 2018, esprime la volontà della società di prendersi cura della città regalando al contempo “arte su ruote”. Promuovendo un concorso di progetti artistici appositamente creati peri mezzi operativi da parte di artisti ed illustratori di fama nazionale, Gesenu ha realizzato in questi anni vere e proprie opere d’arti mobili, dal forte impatto visivo.