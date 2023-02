Perugia inarrestabile contro il Brescia, il Grifo cala il poker alle rondinelle

PERUGIA-BRESCIA 4-0 (1-0)

PERUGIA (3-4-1-2): 1 Gori, 2 Rosi (1′ st 17 Paz), 4 Iannoni, 18 Di Carmine (17′ st 10 Matos), 20 Di Serio, 21 Curado (26′ pt 5 Angella), 23 Lisi, 24 Casasola, 25 Santoro (1′ st 16 Bartolomei), 28 Kouan (28′ st 82 Capezzi), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 7 Vulic, 13 Luperini, 14 Ekong. All.: Fabrizio Castori

BRESCIA (4-3-2-1): 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 8 Ndoj (1′ st 18 Jallow), 9 Rodriguez (34′ st 20 Niemeijer), 23 Bjorkengren (41′ st 21 Labojko), 24 Bianchi (17′ st 11 Aye), 25 Bisoli, 28 Coeff , 29 Listkowski (17′ st 5 Van De Looi). A disp: 12 Lezzerini (GK), 6 Galazzi, 27 Olzer, 30 Pace, 31 Scavone. All.: Josep Clotet

ARBITRO: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Pietro Dei Giudici di Latina e Marco D’Ascanio di Ancona) IV° UFFICIALE: Fabio Rosario Luongo di Napoli VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano AVAR: Francesco Meraviglia di Pistoia

RETI: 40′ pt Santoro, 3′ st Casasola, 7′ st Kouan, 29′ st Angella

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 5692 spettatori di cui 267 ospiti. Espulso al 16′ pt Karacic (B) per doppia ammonizione. Ammoniti Karacic, Santoro, Rosi, Sgarbi

PERUGIA – Finalmente possiamo scriverlo: il Grifo ha dominato e trionfato. Vittoria bella, tonda e precisa quella di oggi pomeriggio della formazione di mister Castori sul campo amico del “Curi” contro il Brescia di Clotet. Complice anche l’inferiorità numerica della formazione lombarda in dieci dal 17′ per l’espulsione di Karacic, il Perugia ha dominato la scena e ha messo in cornice una prestazione perfetta coronata con il roboante risultato di 4-0. In un sol balzo i biancorossi si trovano al quattordicesimo posto a 26 punti in coabitazione con Ascoli e Como.

Primo tempo Al 13′ Sgarbi fa partire un traversone con Di Serio che incorna e la palla sibila a lato della porta difesa da Andrenacci. Al 17′ doccia fredda per il Brescia: al 17′ Karacic viene sanzionato per la seconda volta con il giallo nel giro di pochi minuti e viene mandato sotto la doccia dal signor Valeri. Al 20′ Bianchi va al tiro ma trova pronto alla parata Gori. Pochi istanti dopo è Lisi a provarci con un bel colpo che viene deviato in palo dall’estremo difensore biancazzurro. Il numero 23 perugino cerca nuovamente la via del gol al 31′ ma il suo destro termina a lato di pochissimo. Al 34′ e al 38′ ci provano in serie prima Angella e Santoro che vengono fermati in entrambe le situazioni dal portiere lombardo. Al 40′ arriva finalmente il gol del vantaggio del Perugia: Lisi suggerisce, Santoro va in diagonale ed è 1-0. Il Brescia prova a rialzare la china al 49′ con Bjorkengren ma c’è Gori più che attendo ad aspettarlo.

Secondo tempo Si ricomincia e dalle panchine arrivano i primi cambi. Al 48′ Jallow atterra in area Di Serio e viene concesso il rigore per il Grifo. Dal dischetto Casasola è perfetto e non ci sono problemi per il 2-0. Al 52′ il tris biancorosso diventa realtà. Lisi batte dalla bandierina, Kouan colpisce di testa e per Andrenacci non c’è niente da fare: è 3-0. Al 55′ Di Serio calcia ma l’estremo lombardo cattura. Al 59′ Iannoni colpisce in pieno la traversa bresciana. Al 74′ il Perugia cala il poker: calcio d’angolo di Lisi, Angella incorna e si realizza il 4-0. Ultima azione della gara il tiro di Van de Looi che finisce tra i guantoni di Gori. Al 93′ il triplice fischio che sancisce la fine dell’incontro. Il Grifo vince e convince.