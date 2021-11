Perugia, in un appartamento occupato trovata eroina, marijuana e e-bike rubata

PERUGIA – Intervento della Polizia in zona via della Concordia, dove era stata segnalata l’occupazione abusiva di un appartamento. Qui gli agenti della questura e della polizia municipale hanno trovato tre persone di nazionalità straniera e hanno controllato l’appartamento. Nella stanza di uno dei tre sono stati trovati 2 grammi di eroina e 27 di marijuana, ma anche una bici elettrica risultata rubata. A carico del giovane è stata la denuncia per spaccio e ricettazione della e bike, che è poi stata restituita al proprietario.