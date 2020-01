Perugia, in un anno 3.500 nuove attività: sempre più turismo meno artigiani

PERUGIA – Nel 2019 sono nate 3.528 nuove attività, un dato che segna una leggera risalita (+1,2%) sul 2018, ma non inverte un andamento in costante discesa negli ultimi sei anni. Sono in calo le chiusure, a quota 3.473. Il saldo 2019 è positivo, ma di appena 55 unità, il più basso, escluso il 2018, dell’ultimo quinquennio. È quanto riporta l’indagine Movimprese 2019 sulla demografia delle imprese in provincia di Perugia.

Sistema “L’anno appena trascorso non è stato facile – commenta il presidente della Camera di commercio, Giorgio Mencaroni -, ma che complessivamente possiamo parlare di tenuta del sistema imprenditoriale della nostra provincia, anche se non sembra ancora scongiurato il pericolo di una persistente stagnazione, con crescita prossima allo zero e in limitata, ma progressiva contrazione della base imprenditoriale, peraltro in atto da oltre un quinquennio». Lo stock complessivo delle imprese registrate in provincia di Perugia scende al 31 dicembre 2019 a 72.384 unità «un livello che comunque denota – tiene a sottolineare Mencaroni – una tenuta intorno a quota 72/73 mila, che tuttavia manteniamo con fatica ormai dal 2013, a riprova delle condizioni di difficoltà in cui le imprese si ritrovano ad operare. Da troppo tempo”.

Settori Nel 2019 a guadagnare terreno sono stati i settori della Sanità e Servizi Sociali con 23 nuove imprese (+7,1%), dell’Istruzione, più 11 imprese (+3,2%), delle Attività Artistiche e Sportive con 20 aziende in più (+3%), delle Attività Immobiliari, settore in cui sono entrate 40 nuove imprese (+1,8%) e delle Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche, che hanno visto costituirsi altre 34 imprese (+1,8%). Sempre più numerose le attività di Alloggio e Ristorazione (Hotel, Ristoranti, Agriturismi) collegate al Turismo: nel 2019 il settore tocca le 4.278 unità, in aumento costante e ininterrotto dal 2014. Al contrario, segnali di persistente difficoltà arrivano dai settori portanti dell’economia provinciale, che vendono ridursi anche nel 2019 il numero delle proprie imprese. Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, 200 imprese in meno (-1,5%), Attività Manifatturiere, 50 imprese in meno (-1%), le Costruzioni perdono altre 103 imprese (-1,2%), nei settori del Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio, meno 161 aziende (-1,1%), nel Settore Trasporto e Magazzinaggio 28 imprese in meno (-1,8%).

Meno artigiani Artigianato ancora in rosso nel 2019, con un tasso di crescita negativo dell’1,29%, oltre il doppio del -0,58. della media nazionale. In un anno hanno aperto in provincia di Perugia 891 imprese, ma 1.099 hanno cessato l’attività. Il saldo è negativi di ben 208 unità.