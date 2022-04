PERUGIA – In stato confusionale gira a Fontivegge con una spada di quasi 100 cm. Un cinquantenne è stato denunciato per porto abusivo di armi dalle forze dell’ordine che sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria di Perugia dopo una raffica di segnalazione. L’uomo con la katana è stato rapidamente localizzato, ma quando ha visto la pattuglia ha gettato subito a terra la lunga lama e ha tentato la fuga. Subito fermato il soggetto è apparso in stato confusionale agli operatori che hanno recuperato la spada e calmato l’uomo, che è poi stato denunciato alla Procura di Perugia.